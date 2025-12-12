Acuden 13 millones de peregrinos a la Basílica; operativo de seguridad continúa hasta el domingo

LA JORNADA

Ciudad de México. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que aproximadamente 13 millones de personas acudieron a la Basílica de Guadalupe.

Señaló que, con ello, concluye el flujo más intenso de peregrinos, aunque recordó que el operativo para dar atención a los feligreses y garantizar la seguridad, continuará hasta el 14 de diciembre, pues se prevé que sigan llegando más personas.

Las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, así como de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero, reportaron que durante la jornada de ayer se brindaron 3 mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y 2 mil 476 en el exterior de carácter menor, de las cuales ocho requirieron traslado a un hospital.

De su lado, Locatel dio a conocer que se recibieron 58 reportes de extravío, de los cuales seis continúan activas.

Tras el descenso de la afluencia principal, los puestos de atención, carpas de paramédicos y brigadas voluntarias iniciaron el retiro gradual de su infraestructura, informó la Secretaría de Gobierno.

No obstante, aclaró, permanece activa la brigada de servicios médicos de la Basílica para atender cualquier eventualidad.

Personal de la Policía Metropolitana continúa patrullando los alrededores, particularmente en los puntos donde aún pernoctan visitantes, con el fin de reforzar la vigilancia y prevenir incidentes.

En el operativo participan 5 mil 80 elementos de distintas corporaciones distribuidos en las principales rutas de ingreso de peregrinos, como las calzadas Ignacio Zaragoza y Tlalpan, además de avenida Insurgentes.

En materia de limpieza, la alcaldía Gustavo A. Madero reportó que, junto con personal del Gobierno de la Ciudad, se retiraron 980 toneladas de residuos de las calles.