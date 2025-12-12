Avala Congreso Ley de Ingresos del Municipio de Puebla y comodato del Paseo Bravo

Desde Puebla

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2026, así como la autorización para suscribir el contrato de comodato del Paseo Bravo, entre el Ayuntamiento y el organismo Convenciones y Parques.

Ante las y los diputados, el tesorero del Ayuntamiento de Puebla, Héctor Romay González Cobián, detalló que la Ley de Ingresos para la capital considera recursos por siete mil 470 millones de pesos. Dijo que en términos generales contempla una actualización de cuatro por ciento, con base en la inflación y no considera nuevos impuestos.

Durante la discusión del dictamen, las diputadas María Fernanda de la Barreda Angon y Laura Guadalupe Vargas Vargas, así como el diputado Rafael Micalco Méndez, expusieron sus dudas. Derivado de sus planteamientos, se aprobaron modificaciones que consideran una tasa cero para el registro del fierro quemador, en favor de las personas ganaderas, así como incluir en el catálogo de cobro de mercados municipales al ubicado en San Ramón.

En otro momento de la sesión, las y los diputados aprobaron el dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Puebla, a través del presidente municipal, suscribir un contrato de comodato respecto al parque Miguel Bravo –mejor conocido como Paseo Bravo— con el organismo público descentralizado denominado Convenciones y Parques, con una vigencia hasta el ejercicio 2030.

A propuesta del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, en el dictamen se precisó que el comodato tendrá efecto hasta el 13 de diciembre de 2030, cuando concluye la actual administración estatal.

APRUEBAN 25 LEYES DE INGRESOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS

Además, se aprobaron los dictámenes para expedir las Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2026, y la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado, de los siguientes 26 municipios:

Acajete, Ahuacatlán, Amozoc, Aquixtla, Atoyatempan, Caltepec, Camocuautla, Cuapiaxtla de Madero, Cuautlancingo, Huejotzingo, Jalpan, Los Reyes de Juárez, Chiautzingo, Ocoyucan, Pahuatlán, Rafael Lara Grajales, San Jerónimo Tecuanipan, San José Chiapa, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaxco, Tuzamapan de Galeana y Xicotepec.

Por otra parte, el órgano colegiado avaló el proyecto de dictamen para autorizar al Ayuntamiento de Acatlán la enajenación, bajo la figura de donación a título gratuito, a favor del Gobierno del Estado de Puebla con destino a la Secretaría de Educación Pública, para la ampliación, mejoramiento y funcionamiento de la Escuela Normal Profesor Darío Rodríguez Cruz, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211, el Centro de Atención Múltiple (CAM) y el Centro de Atención Infantil (CENDI-CAI). Así como la donación respecto de una superficie de 88 mil 523.921 metros cuadrados, que ahora integrará un solo polígono.

De igual forma, la Comisión aprobó el proyecto de dictamen para autorizar al Ayuntamiento de Huauchinango la enajenación, bajo la figura de donación a título gratuito de un lote de terreno ubicado en la Junta Auxiliar de Venta Grande, con una superficie de 19 mil 242.00 metros cuadrados, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción, equipamiento y funcionamiento de una Unidad Médica.

Aprueban reformas para fortalecer los servicios de Salud

La Comisión de Salud avaló el proyecto de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones al similar por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla.

El objetivo del proyecto de dictamen, formulado con la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, tiene como finalidad que los Servicios de Salud del Estado de Puebla coadyuven con la Secretaría del ramo en la prestación de servicios de salud para la población.

Se prevé que la administración de los Servicios de Salud del Estado cuente con las unidades administrativas necesarias que permitan participar, de manera coordinada con la Secretaría de Salud, en la operación de los programas y acciones de salud pública.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil, presidenta de la Comisión de Salud, señaló que con esta iniciativa se trabaja para fortalecer un sistema de salud más sólido, humano y eficiente.

En su intervención, el diputado Miguel Márquez Ríos externó su respaldo al dictamen, el cual permite realizar los ajustes necesarios para fortalecer los Servicios de Salud del Estado de Puebla, colocando como prioridad a las y los poblanos que demandan servicios más cercanos y eficientes.

Asimismo, la diputada Azucena Rosas Tapia señaló que con esta acción legislativa se da un paso firme para fortalecer el marco jurídico del sistema de salud, al atender con responsabilidad las necesidades genuinas de la población y reflejar el compromiso con una atención digna y eficiente.

De igual manera, la diputada Araceli Celestino Rosas se sumó a los comentarios de sus pares y refrendó el compromiso de la LXII Legislatura para apoyar iniciativas que beneficien a las familias poblanas.

AVALAN PROYECTO DE ACUERDO PARA QUE MUNICIPIOS ATIENDAN A POBLACIÓN VULNERABLE ANTE FRENTES FRÍOS

El órgano colegido avaló el proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales, para que, de forma coordinada con la Dirección General de Protección Civil, diseñen e implementen acciones que permitan prevenir y atender a la población vulnerable durante la temporada de frentes fríos, a través de campañas informativas, campañas de vacunación y el suministro de insumos.

Asimismo, se contempla, en su caso, la instalación de refugios que sean garantes de la salud y el bienestar de las y los poblanos, en especial de los sectores más expuestos.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue formulado con la iniciativa de la diputada Floricel González Méndez.

A la sesión de la Comisión asistieron las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil, Azucena Rosas Tapia, Floricel González Méndez y Celia Bonaga Ruiz.