El.Puebla FC informó contratación del seleccionado costarricense, Juan Pablo Vargas

Desde Puebla
Puebla FC anuncia contratación del defensa seleccionado de Costa Rica Juan Pablo Vargas.
You may also like
-
Avala Congreso Ley de Ingresos del Municipio de Puebla y comodato del Paseo Bravo
-
Avala Comisión del Congreso incorporar modelos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
-
BUAP, segundo lugar nacional en el Ranking Mundial de Universidades UI GreenMetric 2025
-
Video: Miles de creyentes visitan el Seminario Palafoxiano
-
Video: En el segundo semestre de 2026 estará listo el Comedor Universitario BUAP, destacó Lilia Cedillo