Más allá de la diana: el triunfo de tres arqueros que encontraron su blanco en la BUAP

Fernando Castellano Lara, Uriel Hernández Huerta y Leonardo Pérez Martínez, estudiantes de Derecho, Ingeniería Mecatrónica y Contaduría Pública

En el mundo del tiro con arco, la precisión es un arte que se cultiva con paciencia y determinación. No se nace con un arco en la mano; a veces, la inspiración llega a través de una pantalla viendo los Juegos Olímpicos o jugando un videojuego, y la oportunidad se materializa en las puertas de una universidad. Esta es la historia de Fernando, Uriel y Noé, un trío de arqueros de la BUAP que transformó la derrota en aprendizaje y forjó un camino directo al podio nacional.

La chispa que encendió su pasión por este deporte olímpico surgió de lejos. Para Fernando Castellano Lara, de 22 años, la imagen fue clara: “Desde que ves las Olimpiadas y ves a los arqueros con esa precisión… como jóvenes quisiéramos poder hacerlo un día”. Esa semilla también germinó en Uriel Hernández Huerta, de 24 años, quien creció viendo películas y series, y en Leonardo Noé Pérez Martínez, el más joven del equipo con 19 años, quien encontró la inspiración en los videojuegos. La BUAP fue el catalizador que convirtió su admiración en realidad.

Aunque comparten una meta común, cada uno sigue su propia flecha en el ámbito académico. Fernando cursa el octavo semestre de Derecho, Uriel acaba de terminar Ingeniería Mecatrónica y Noé avanza en su tercer semestre de Contaduría Pública. Compaginar la exigencia de sus carreras con los entrenamientos no es tarea fácil. “Es todo un reto para un estudiante ser selectivo universitario. Es un sacrificio, pero vale la pena porque es algo que te apasiona”, confiesa Fernando. La clave, coinciden, ha sido el apoyo institucional -permisos especiales para ajustar sus horarios de clase- y una férrea organización personal.

El punto culminante de su trayectoria llegó en la Universiada Nacional 2025, celebrada en la BUAP. Frente a atletas de todo el país, el trío se alzó con una medalla de bronce por equipos, un logro que saborearon con especial orgullo por dejar esa presea en su casa de estudios. Fernando y Uriel añaden a sus triunfos otras medallas en olimpiadas nacionales y competencias estatales, mientras que Noé, a su corta edad, acumula experiencias y metales en justas internas de la universidad.

El camino al podio no estuvo exento de amargas lecciones. Hace dos años, un fracaso en una competencia regional les dejó una huella profunda. “Íbamos muy confiados… y hubo un estado, Veracruz, que no nos lo imaginamos, nos desmontó el equipo”, recuerda Fernando. Uriel reflexiona: “Nos sirvió para saber que siempre puede haber alguien mejor… y echarle más ganas”.

Para los jóvenes que se sientan atraídos por este deporte, su mensaje es alentador. Fernando, quien empezó a los 20 años sin background deportivo, destierra los mitos: “Confíen, créansela…si les gusta y apasiona, van a dar resultados”; Uriel invita a todos a vivir la experiencia del deporte, que “abre muchísimas puertas”; y Noé anima a superar el miedo inicial al arco, ofreciendo la guía que a él le hubiera gustado tener.

Son tres vidas, tres trayectorias académicas y un solo blanco: demostrar que con disciplina y apoyo, cualquier diana se puede alcanzar.