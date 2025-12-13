Cedillo Ramírez señala que consolidación de la BUAP meta para 2026

María Huerta

La rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez aseguró que la consolidación y adecuación de planes y programas académicos, concluir CU2 y fortalecer los Complejos Regionales son los principales objetivos para el 2026.

Dijo además que se trabajará con el gobierno estatal, para un plan de movilidad seguro en la zona del CCU, “ya que es una prioridad la seguridad de nuestros jóvenes”.

Descartó que el rechazo “0”, en universidades implique un pase automático, aclaró que no se va a retirar el examen de admisión.