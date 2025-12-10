Se retomará el sistema público de bicicletas: Norman Campos

- Se necesitan 60 mdp para este programa
María Tenahua
El subsecretario de Movilidad del municipio de Puebla, Norman Campos Velázquez, destacó que ya cuenta con un proyecto, para reactivar el sistema público de bicicletas en la ciudad.
Por ello, enfatizó que está muy avanzado el proyecto; sin embargo, reconoció que faltan recursos para implementarlo, debido a que requieren 60 millones de pesos.
