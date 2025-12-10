Video: Se manifiesta personal jubilado del IMSS en San Alejandro

Erika Méndez

La mañana de este miércoles, personal jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó en el hospital San Alejandro en el marco de la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Vestidos de azul y blanco con pañuelos verdes se identificaron como integrantes de la Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS). Una organización que defiende los derechos de jubilados, pensionados y trabajadores.

Los quejosos exigieron el pago de sus afores de vejez y cesantía, además del registro en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).

Ante ello, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier se acercó y propuso que formaran una comitiva de 10 personas, para escuchar sus peticiones y gestionar el apoyo.

La reunión se llevará a cabo en Casa Puebla a las 20:00 horas.