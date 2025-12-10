Descarrila tren en Acajete

- Afortunadamente sin lesionados
Desde Puebla
Se reporta el descarrilamiento de un tren en el barrio de San Juan en Acajete.
La calle 12 Norte permanece bloqueada y se recomienda tomar precauciones y utilizar vías alternas.
No se reportan personas lesionadas.
En el lugar laboran cuerpos de auxilio.
