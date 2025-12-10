Salud Slider Principal

Descarrila tren en Acajete

By Redaccion1 / 10 diciembre, 2025
  • Afortunadamente sin lesionados

Desde Puebla 

Se reporta el descarrilamiento de un tren en el barrio de San Juan en Acajete.

La calle 12 Norte permanece bloqueada y se recomienda tomar precauciones y utilizar vías alternas.

No se reportan personas lesionadas.

En el lugar laboran cuerpos de auxilio.

You may also like

Categorías