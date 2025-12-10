Alcalde de Huauchinango dijo que la búsqueda de Liam Tadeo acabaría este mes

María Huerta

Sólo este mes continuará la búsqueda de Liam Tadeo, el pequeño desaparecido por las intensas lluvias en octubre pasado, informó el presidente de Huauchinango, Rogelio López Angulo.

“Los familiares comentaron que la búsqueda sólo (sea hasta) este mes.

Ya no se tiene el equipo de antes”, indicó el edil, durante su visita a Puebla capital, con motivo de la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Agregó que, por su parte, como autoridad municipal, está dando todo el apoyo a la familia de Liam Tadeo.