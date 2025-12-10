Video: Jugaban carreritas en la VíaAtlixcáyotl, provocaron carambola, mataron a una mujer y huyeron

Desde Puebla

Una mujer murió tras aparatoso accidente en la entrada de Vía San Ángel.

Carambola en la Vía Atlixcáyotl deja una persona muerta.

Carambola en la Vía Atlixcáyotl, a la altura de plaza Vía San Ángel, dejó algunas personas lesionadas, graves daños a los autos y una mujer fallecida.

Algunos testigos afirman que dos autos iban jugando “carreritas” y uno impactó la camioneta roja, que, a su vez, ocasionó la carambola.

Los responsables se dieron a la fuga.

No se sabe el nombre de la victima mortal.

https://x.com/desachyroberto/status/1998826469871534284?s=48