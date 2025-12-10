Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum inauguran el IMSS San Alejandro

Armenta da bienvenida a Puebla a Sheinbaum Pardo

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio la bienvenida a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para inaugurar el hospital San Alejandro.

Durante la 116 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reconoció a la mandataria federal y al director del IMSS, Zoé Robledo.

Expresó que en Puebla aprecian a la presidenta por tres razones:

Por rescatar el Hospital San Alejandro, después que sufrió severos daños en el sismo de 2017.

Porque entregó dos nuevos hospitales de la niñez, uno para cáncer y otro para cardiopatía y, además, porque la entidad cuenta con el mejor nosocomio de oftalmología.