Habrá reestructuración en la SSC de Puebla capital 

María Tenahua

La presidenta de la comisión de Seguridad y Justicia del cabildo, Georgina Ruiz Toledo, informó una reestructuración, para evitar la duplicidad de funciones en las áreas de inteligencia y operatividad territorial.

Indicó que el secretario Félix Pallares Miranda solicitó este cambio, detectó áreas de oportunidad, para mejorar el trabajo y resultados en las áreas mencionadas.

Ante esto, indicó que se fusionaron algunas áreas, se crearán direcciones para optimizar los recursos.