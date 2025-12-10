Habrá reestructuración en la SSC de Puebla capital 

María Tenahua
La presidenta de la comisión de Seguridad y Justicia del cabildo, Georgina Ruiz Toledo, informó una reestructuración, para evitar la duplicidad de funciones en las áreas de inteligencia y operatividad territorial.
Indicó que el secretario Félix Pallares Miranda solicitó este cambio, detectó áreas de oportunidad, para mejorar el trabajo y resultados en las áreas mencionadas.
Ante esto, indicó que se fusionaron algunas áreas, se crearán direcciones para optimizar los recursos.
