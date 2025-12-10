Fallece menor poblano durante peregrinación a la Basílica de Guadalupe

Desde Puebla
Tlahuapan, Pue.- De manera interinstitucional, el Gobierno de Puebla, en conjunto con autoridades del Gobierno de México atendieron un incidente en la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, donde un automovilista impactó a dos ciclistas originarios de Oriental, que pertenecían a un grupo de peregrinos que se dirigían a la Basílica de Guadalupe.
Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Guardia Nacional acudieron al lugar donde se confirmó el fallecimiento de un menor de 14 años; por otra parte el segundo peregrino fue trasladado a un hospital para recibir las atenciones médicas correspondientes.
El Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene personal desplegado en la Autopista México-Puebla en el tramo que comprende el bajo puente, para brindar atención médica e hidratación.
Mientras que autoridades del Gobierno de México suman a este operativo de protección en el tramo de competencia federal.
