Realizan en el Congreso del Estado el Foro Puebla Sin Trata.

-Se busca visibilizar la problemática de la trata de personas y fortalecer acciones legislativas para combatirla

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Xel Arianna Hernández García, llevó a cabo el Foro Puebla Sin Trata, con el objetivo de visibilizar la problemática que persiste en la entidad respecto a este delito con fines de explotación sexual o laboral.

Durante la inauguración del evento, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, reafirmó el compromiso de la LXII Legislatura para avanzar en la armonización de las leyes locales con la legislación federal, a fin de contribuir en la erradicación de la trata de personas.

“Un problema que debe ser legislado con empatía, sensibilidad y amor por la sociedad, sobre todo tratándose de este tema tan doloroso y delicado”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Xel Arianna Hernández García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que la trata de personas no es únicamente un asunto de seguridad, sino un problema transversal que involucra derechos humanos, economía, psicología y dinámica social.

“De ahí la importancia de estos foros para crear leyes basadas en el conocimiento y en las aportaciones de expertos en la materia”.

Como parte del ejercicio se desarrollaron mesas de diálogo sobre compromisos Legislativos y políticas públicas, sistema proxeneta, respuesta institucional y judicialización.

El evento contó con la presencia y participación del diputado federal, Reginaldo Sandoval Flores; Mónica Lara Chávez, directora para la Atención, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mónica Silva Ruiz, síndica municipal; así como especialistas y personas expertas en el tema.