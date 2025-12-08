Anuncian jornada gratuita de servicios veterinarios en Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, continúa llevando servicios veterinarios gratuitos a las comunidades mediante jornadas que ofrecerán esterilización canina y felina, consulta preventiva y desparasitación.

Las atenciones se brindarán de 9:00 a 13:00 horas:

• 9 de diciembre de 2025, área verde del Fraccionamiento Lomas Verdes.

• 11 de diciembre de 2025, comunidad de Trinidad Tepango, junto a la Presidencia Auxiliar.

* ⁠Para esterilización se requiere ayuno de ocho horas, cobija, copia del INE e informar si la mascota está gestante o en celo. Para consulta y desparasitación, basta con presentar a la mascota y una copia del INE.