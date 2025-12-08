¡Aprende gratis a elaborar polvorón sevillano en Atlixco!

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció dos talleres gratuitos en el Centro Especializado para la Atención de la Mujer (CEAM), a realizarse el 11 de diciembre de 2025, con el propósito de fortalecer habilidades y promover el autoempleo femenino.

A las 11:00 horas, el equipo del CEAM impartirá el taller de polvorones sevillanos, para brindar herramientas prácticas a las asistentes; más tarde, a las 12:45 horas, se llevará a cabo el taller de Tejocotes rellenos. El cupo es limitado y las inscripciones se realizan al 244 446 56 58.

Estas acciones forman parte de su estrategia para ofrecer nuevas oportunidades de capacitación y fortalecer el autoempleo de las mujeres atlixquenses.