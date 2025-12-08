Pepe Chedraui rechazó señalamientos de que su administración no haya invertido en seguridad 

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, rechazó que no haya invertido el 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), que llega del gobierno federal.

Señaló que este año cambiaron las reglas de operación, al retirarles el capítulo mil.

Explicó que, debido a este cambio, se observa que no se invirtió un 20 por ciento de los más de 134 millones de pesos mensuales que llegan al gobierno de la ciudad ya etiquetados para Seguridad Pública.

Cabe mencionar que el titular de la secretaría de Seguridad Estatal de Puebla, Francisco Sánchez González, indicó que la capital poblana estaba dentro de los 106 municipios de los que no han invertido este porcentaje del Fortamun.