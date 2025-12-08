Contraloría Municipal ha capacitado a más de 6 mil personas servidoras públicas en combate a la corrupción.

La Contraloría Municipal de Puebla, encabezada por Dulce Lilia Rivera Aranda, llevó a cabo la jornada “Diálogos por un Buen Gobierno” en las instalaciones de la Universidad Anáhuac Puebla, con el objetivo de fortalecer la capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas en materia de prevención de la corrupción y promoción de la integridad gubernamental, resaltando que en lo que va del año se han capacitado a 6 mil personas servidoras públicas.

Como parte central de esta jornada, se presentó la ponencia magistral de Ernesto Isunza Vera, Profesor Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), quien compartió una reflexión sobre los desafíos contemporáneos del buen gobierno, la importancia del control interno y la participación ciudadana, elementos fundamentales para consolidar administraciones públicas más transparentes y efectivas.

Este espacio de diálogo reunió a representantes de los sectores gubernamental, académico y ciudadano, quienes aportaron análisis y propuestas para consolidar prácticas de buen gobierno en favor de la transparencia y la confianza ciudadana.

Con acciones como “Diálogos por un Buen Gobierno”, el Ayuntamiento de Puebla avanza hacia una gestión más abierta, íntegra y cercana a la ciudadanía, impulsando desde la Contraloría acciones de capacitación conjunta, la sensibilización, la supervisión, el acompañamiento y la mejora de la gestión.

“El presidente municipal, Pepe Chedraui, nos inspira día con día a poner orden, a actuar con rectitud y hacer las cosas bien y a la primera, estamos aquí para hablar de integridad, ética pública y participación ciudadana; porque la ciudadanía no solo exige resultados, exige conductas integras, decisiones transparentes y autoridades y esa confianza se construye con mecanismos de prevención de la corrupción”, señaló la titular del Órgano Interno de Control.

Con iniciativas como “Diálogos por un Buen Gobierno”, se fortalece la cultura de integridad pública y reafirma su compromiso con la prevención de la corrupción, promoviendo la profesionalización y actuación ética de todas las personas servidoras públicas.

En su mensaje Zaira González Gómez, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género y en representación del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, agregó que en Puebla capital se requieren personas servidoras públicas que actúen con honestidad, que prevengan riesgos y detecten omisiones y se comprometan con un gobierno honesto y transparente.

A dicho evento también se dieron cita Georgina Cesín Andrade, secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Maritza Méndez Cabrera, presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana y Enrique Juárez Vasconcelos, Consejero Jurídico de la Oficina del Presidencia, las y los secretarios del Gobierno de la Ciudad, regidores Ayuntamiento de Puebla, presidentas y presidentes de las 17 Juntas Auxiliares, así como estudiantes y personal académico de la Universidad Anáhuac.