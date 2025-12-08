Más arrancones hacen motociclistas que automovilistas: Tránsito municipal

María Tenahua

El director de Control de Tránsito municipal de Puebla, Simón Cano Martínez, informó que motociclistas hacen más arrancones que los propios automovilistas.

El director de Tránsito explicó que a través de la dirección de inteligencia detectan este tipo de operativos, desde una manifestación, rodada o competencias de automovilistas o motociclistas.

Finalmente, detalló que estos dispositivos en su mayoría los llevan a cabo en el bulevar Hermanos Serdán, así como en Esteban de Antuñano, Juan Pablo II y Circuito Interior, donde los conductores manejan a alta velocidad.