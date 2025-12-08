Obtiene pasante de Medicina de la BUAP Premio a la Excelencia Académica 2025

Actualmente realiza una pasantía en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, donde colabora en clínica e investigación

Paulina Patricia Chamorro Juárez, pasante de la Facultad de Medicina de la BUAP, fue reconocida con el Premio a la Excelencia Académica 2025 otorgado por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), organismo que reconoce a los promedios más altos de las instituciones afiliadas. En esta edición fueron premiados 103 estudiantes.

Actualmente, Paulina realiza una pasantía en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, por modalidad CIFRHS. Para ser seleccionada, pasó por una entrevista para valorar su incursión en la investigación, su trayectoria durante la carrera, su promedio académico, currículum vitae y la revisión de una serie de documentos.

Su labor en este hospital se centra en realizar investigación en el Laboratorio de Biología Celular de Malformaciones Congénitas, con la doctora Alejandra Contreras, quien se encarga de los proyectos del Departamento de Cirugía Cardiovascular. “Hacemos experimentos justamente para identificar los biomarcadores que serían los microRNAs”. En la parte clínica colabora en el equipo del doctor Alejandro Bolio Cerdán, quien realizó el primer trasplante de corazón artificial en un niño en México. En su pasantía ha participado en más de 10 congresos para presentar sus trabajos.

Egresada de la generación 2018-2025 con un promedio de 9.83, Paulina Chamorro es una apasionada de la ciencia. En la materia de Biología Celular y Molecular descubrió la relevancia de la célula y entendió que la investigación incide en la búsqueda de mejores opciones terapéuticas y de diagnóstico.

“Me gustó la idea de aportar más allá de un tratamiento y me inscribí en dos veranos de investigación del Programa Delfín, donde me enfoqué en el tema de oncología para indagar en la extracción de miR de microRNAs en leucemias linfoblásticas de STIRPT y de STIRPB, así como en las diferentes señalizaciones del cáncer”, comentó.

En el Laboratorio de Fisiología Celular de la Facultad de Medicina, a cargo de la doctora Maura Cárdenas García, Chamorro Juárez incursionó en el modelado molecular a través de programas computacionales. Durante su estancia en la universidad comprendió la importancia de ver el cuerpo humano como un conjunto completo y no sólo como un órgano.

Su vida ha transcurrido en el ámbito hospitalario. Durante su infancia estuvo un largo tiempo como paciente. Allí conoció la vocación y determinación de los médicos por salvar vidas, en especial de Guillermo Ruiz Argüelles, destacado hematólogo y su médico de cabecera, quien fue su inspiración e impulso para estudiar Medicina. De esta manera, la joven originaria del Estado de México se convirtió en la primera persona de su familia en estudiar esta carrera.

Su plan a corto plazo es aprobar el examen de residencias para aspirar a una especialidad en pediatría, y continuar su formación en la investigación. Posteriormente, pretende realizar estudios de posgrado o una alta especialidad.