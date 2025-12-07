PAN abre la puerta a Blanca Alcalá

Jorge Barrientos

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, afirmó que las puertas del blanquiazul están abiertas para la ex presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz y todas aquellas personas honestas interesadas en trabajar por el estado.

Riestra Piña reveló que ha sostenido pláticas informales con la exalcaldesa priista, luego de que ella expresara públicamente su intención de abandonar las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a las formas en que es dirigido.

Explicó que este acercamiento se dio en sintonía con la postura del líder nacional del PAN, Jorge Romero, quien ha impulsado la apertura del partido hacia distintos liderazgos.

En ese contexto, dijo, se buscó explorar la posibilidad de que Alcalá Ruiz se sume a Acción Nacional.

“Hemos conversado, pero todavía no hay nada definitivo. Hemos sido muy respetuosos. Lo mismo que manifestó ella en una entrevista nos lo expresó a nosotros (…) En el PAN estamos abiertos y le hacemos la invitación a todos los liderazgos, gente buena y honesta del partido que sean y a ciudadanos sin partido para que se sumen a las filas de Acción Nacional”, declaró.

No obstante, el dirigente estatal consideró prematuro hablar sobre una posible candidatura para Blanca Alcalá, pues, según dijo, la propia presidenta municipal ha señalado que por ahora no tiene interés en competir en el próximo proceso electoral.

En calma, elección de la dirigencia del PAN en Puebla capital

María Huerta

En calma se desarrolla el proceso de elección para la nueva presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de Puebla.

Cabe recordar que la elección se decide entre Lupita Leal y Gaby Ruiz, la primera contienda por segunda ocasión al cargo.

Después de las 18:00 horas, se darán a conocer los resultados de la elección.