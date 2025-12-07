Eduardo Rivera perfila su regreso político; busca un “hueso” en 2027

Jorge Barrientos

El exalcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, volvió a evitar definiciones sobre su futuro político, pero dejó claro que no piensa quedarse sin posición. Aunque insiste en que es “prematuro” hablar de elecciones, su discurso refleja que busca permanecer con algún cargo —o “hueso”— dentro de la vida pública.

Su nombre ha circulado en diversas encuestas como posible aspirante a una diputación federal y, en menor medida, para intentar nuevamente la alcaldía de Puebla en 2027.

Sin embargo, Rivera sostuvo que no tomará una decisión sino hasta 2026, una estrategia que prolonga su presencia en el escenario político, aun sin comprometerse con una ruta concreta.

“El próximo año estaré tomando una decisión. Lo que sí quiero ser muy claro es que no dejaré de participar en la vida política del país… ¿En dónde, cómo o en qué trinchera? Aún no lo sé”, afirmó, frase que confirma su intención de mantenerse vigente y con espacio dentro del PAN.

Actualmente, Rivera Pérez forma parte de la dirigencia nacional del PAN encabezada por Jorge Romero, una posición que le permite seguir activo en el partido, aunque sin transparentar cuáles son sus funciones ni resultados dentro de esa estructura.

Además, reconoció diferencias con la dirigencia estatal de su partido, encabezada por Mario Riestra, pero evitó profundizar en ellas. Dijo preferir “guardar silencio prudente” debido a su cargo nacional, lo que dejó ver tensiones internas que él mismo elige no aclarar.

“Quisiera señalar algunas cosas que no comparto de lo que está pasando en la dirigencia estatal, pero prefiero guardar silencio prudente”, expresó.

Pese a sus evasivas, el mensaje del exalcalde es evidente: No se retirará, no se hará a un lado y, aunque no lo diga abiertamente, busca un espacio político para seguir vigente en 2026 y 2027.