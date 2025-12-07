En fiestas decembrinas se incrementará operativo alcoholímetro: Félix Pallares

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, señaló que se reforzará el operativo alcoholímetro esta temporada decembrina, para evitar siniestros viales.

Destacó que, por las fiestas de Navidad y fin de año, la ingesta de alcohol se incrementay los conductores no han entendido que no deben mezclar el alcohol con el volante.

En caso de no pasar el alcoholímetro, son remitidos al juez cívico.

Es importante recordar que, en el caso de la capital de Puebla, el Código Reglamentario Municipal (Coremun) señala que la multa por conducir un vehículo en estado de ebriedad puede ser de dos a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), esto representa de 226 hasta 11 mil 300 pesos o bien podría pasar 36 horas detenido dependiendo del grado de alcohol del automovilista.