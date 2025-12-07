Concluye Congreso del Estado actividades conmemorativas por el Bicentenario de la Constitución

– A lo largo del 2025 se realizaron foros de migrantes, maestras y maestros, abogadas y abogados, así como de mujeres indígenas

Desde Puebla

En un ejercicio de análisis, prospectiva y generación de propuestas para fortalecer el marco jurídico, durante casi un año el Congreso conmemoró el Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, como el marco normativo más relevante que, desde 1825 sentó las bases de la vida institucional de la entidad.

Al encabezar la ceremonia de clausura de esta conmemoración, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, puntualizó que “no se trata únicamente de conmemorar, sino de construir con prospectiva histórica, entendiendo que la grandeza del futuro se forja con la memoria del pasado, para tener una Constitución de avanzada, progresiva, humanista y sólida”.

El legislador enfatizó que hoy, al conmemorar dos siglos de la Carta Magna poblana, se reafirma el compromiso de fortalecer el Estado constitucional democrático de derecho, así como su economía interna, que garantiza que el poder y la riqueza sirvan al pueblo.

“Que este Bicentenario sea el punto de encuentro entre nuestro pasado y nuestro futuro, que sea el símbolo de un nuevo pacto de dignidad”, afirmó.

Por su parte, el diputado Elías Lozada Ortega, presidente de la Mesa Directiva, consideró que los 200 años de la Constitución representan un recordatorio de los avances obtenidos como sociedad y de la responsabilidad con las futuras generaciones. “Nos invita a mirar nuestro pasado con gratitud, nuestro presente con compromiso y nuestro futuro con esperanza”.

Como parte del acto conmemorativo se hizo entrega de la memoria de los trabajos realizados. Además, representantes de los diferentes foros dieron un mensaje sobre el impacto de estos ejercicios de participación ciudadana.

En su mensaje, Lino León Cruz, empresario migrante, destacó la apertura del Congreso del Estado para escuchar los planteamientos de este grupo y generar condiciones que permitan atraer inversión para el desarrollo de Puebla. Asimismo, enfatizó el impacto que tendrá la diputación migrante que impulsó la LXII Legislatura.

Carlos Paz Rosas, supervisor de la Zona Escolar 031, agradeció a las y los legisladores que han tenido el acierto de escuchar las preocupaciones educativas del pueblo. “Esta LXII Legislatura ha demostrado con su apertura, cómo se ejerce la democracia actuante y viva”.

Rodrigo Lazcano, presidente de la Asamblea de Abogados de Puebla, reconoció como histórico el trabajo de la LXII Legislatura, “porque tuvieron que pasar 200 años para que un Congreso de Puebla se diera la oportunidad de participar y reflexionar con la ciudadanía, de forma libre y a través de parlamento abierto, sobre el pasado y el presente de nuestra Constitución”.

Por su parte, Gisela Flores Gómez, representante de mujeres indígenas, hizo un llamado para que el Bicentenario de la Constitución no sea solo una mirada al pasado, sino un inicio poderoso hacia una etapa de mayor inclusión, justicia y representación.

“Queremos seguir trabajando con ustedes. Queremos ser parte activa de las decisiones que afecten nuestras vidas y nuestros territorios. Queremos construir juntas y juntos un pueblo más justo, diverso y fuerte” afirmó.

Durante el evento estuvieron presentes los diputados Miguel Márquez Ríos y Marcos Castro Martínez; la diputada de la LX Legislatura, Guadalupe Muciño Muñoz; el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera; el titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, Óscar Emilio Carranza León y la titular del Voluntariado, Minerva García Chávez.