Gaby Ruiz gana la elección interna del PAN municipal en medio de críticas a la dirigencia estatal

Jorge Barrientos

La panista Gaby Ruiz se impuso de manera clara en la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) a nivel municipal, con 938 votos frente a los 338 de Lupita Leal.

Sin embargo, el proceso dejó al descubierto malestar de la militancia hacia la dirigencia estatal, señalada por falta de imparcialidad y conducción política.

Con una participación total de 1,276 votos, Ruiz alcanzó cerca del 73.5 % de la votación, una victoria que muchos militantes interpretan no solo como un respaldo personal, sino también como un mensaje de inconformidad hacia la estructura estatal del partido.

“La militancia habló fuerte y claro. Queremos un PAN más cercano a la base, no a los acuerdos de oficina”, expresó uno de los simpatizantes de Ruiz tras conocerse el conteo final.

Durante la jornada, diversos militantes denunciaron falta de acompañamiento y transparencia del Comité Directivo Estatal, al considerar que hubo intentos de intervención e imposición de perfiles.

A pesar de ello, el proceso transcurrió en relativa calma y concluyó con un resultado contundente.