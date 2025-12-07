En Atlixco, Ariadna Ayala encabezó inicio de la Feria del Aguacate

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, productores y autoridades del programa Sembrando Vida inauguraron la 3ra Feria del Aguacate en San Pedro Benito Juárez, la comunidad más cercana al volcán en este municipio.
Más de 250 productores ofrecen diferentes derivados del aguacate.
