Juan de Palafox. Arte e imagen sacra del poder se presenta en la FIL de Guadalajara

Una colaboración de la BUAP, UPAEP y Universidad de Extremadura, España

Desde Puebla

Juan de Palafox. Arte e imagen sacra del poder, un libro que reúne varias miradas en torno a quien se desempeñó como obispo de Puebla entre 1640 a 1649, enriquece el conocimiento de la Puebla del siglo XVII y su presente, señaló el doctor Jorge David Cortés Moreno, director de Comunicación Institucional de la BUAP, durante la presentación de este texto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“No se puede comprender la Puebla de hoy sin analizar las diversas interpretaciones y acciones de este personaje controversial, con diversas facetas y actuaciones en un entorno lleno de contradicciones”, expresó en esta actividad, en la cual estuvo acompañado del editor Basilio Rodríguez y la directora General de Publicaciones de la BUAP, Mary Kriss Parra Górriz.

Resaltó además la colaboración de varias universidades en la edición de este libro, BUAP, UPAEP y la Universidad de Extremadura, España, coordinado por Angélika García Manso y María Pía Benítez.