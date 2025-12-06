Horarios de los partidos del Mundial 2026 en CDMX

Excelsior

La FIFA dio a conocer los horarios de los partidos que se disputarán en todas las sedes del Mundial 2026. El torneo iniciará con el México – Sudáfrica en el Estadio Azteca, llamado Estadio CDMX para el evento.

La CDMX albergará cinco partidos: 3 de la Fase de Grupos, 1 de los Dieciseisavos de final y 1 de los Octavos de Final.

DÍAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL EN CDMX:

– 11 de junio / México vs Sudáfrica / 1 de la tarde.

– 17 de junio / Uzbekistán vs. Colombia / 8 de la noche.

– 24 de junio / Ganador Repechaje UEFA vs México / 19:00 horas.

– 30 de junio / Dieciseisavos de final (1 del Grupo A vs. 3 del Grupo C, E, F, H o I) / 19:00 horas.

– 5 de julio / Octavos de final (W79 vs W80) / 8 de la noche.

“Abrir un partido en México, le va a ser fantásticamente bien. Será espectacular, más de 80 mil personas, será fantástico”, dijo Hristo Stoichkov.

México, que tiene tres de las 16 sedes del torneo, albergará uno de los platos fuertes de la fase de grupos, el choque entre España y Uruguay por el Grupo H.

El calendario se dio a conocer en un evento en Washington en el que participaron leyendas de la Copa del Mundo como el brasileño Ronaldo, el italiano Francesco Totti y el búlgaro Hristo Stoichkov.