La lucha por el título de la temporada 2025 de la Fórmula Uno se puso al rojo vivo, luego de que Max Verstappen lograra la ‘pole position’ del Gran Premio de Abu Dhabi. El neerlandés está a 12 puntos de Lando Norris.
“Intentaré ganar la carrera, pero en el fondo mi objetivo es ganar el campeonato. Así que ya veremos qué pasa”, dijo Verstappen al finalizar la Clasificación.
Los pilotos de McLaren no pudieron mejorar el registro de Verstappen en el circuito de Yas Marina. Norris se quedó a +0.201, mientras que Oscar Piastri a +0.230.
A Verstappen no le basta la victoria, si Norris termina segundo o tercero. El coequipero del campeón del mundo, Yuki Tsunoda, saldrá décimo.
George Russell saldrá cuarto, seguido de Charles Leclerc.
ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA DEL GP DE ABU DHABI 2025:
|1. Max Verstappen
|2. Lando Norris
|3. Oscar Piastri
|4. George Russell
|5. Charles Leclerc
|6. Fernando Alonso
|7. Gabriel Bortoleto
|8. Esteban Ocon
|9. Isack Hadjar
|10. Yuki Tsunoda
|11. Oliver Bearman
|12. Carlos Sainz
|13. Liam Lawson
|14. Kimi Antonelli
|15. Lance Stroll
|16. Lewis Hamilton
|17. Alexander Albon
|18. Nico Hulkenberg
|19. Pierre Gasly
|20. Franco Colapinto
HORARIO DE LA CARRERA DEL GP DE ABU DHABI 2025:
– 7:00 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México.
