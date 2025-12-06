Campo Traviesa, una carrera para fomentar la práctica deportiva en la comunidad universitaria

Se llevó a cabo en el Jardín Botánico de CU, un importante pulmón de la ciudad

Desde Puebla

Con más de 3 mil 200 plantas que conforman su colección viva, el Jardín Botánico en Ciudad Universitaria fue el escenario arbolado de la Carrera Universitaria de Campo Traviesa de la BUAP, en la cual estudiantes, docentes y administrativos pusieron a prueba sus capacidades de velocidad y resistencia en 2 y 4 kilómetros en este espacio de 10.8 hectáreas.

Tras el banderazo de salida, los corredores divididos en las categorías Media Superior, Superior y Trabajadores, conformaron un alegre contingente que emprendió la carrera en medio de la riqueza arbórea de ese importante pulmón de los universitarios y la ciudad.

En la categoría Superior, 4 kilómetros, los ganadores de los tres primeros lugares fueron, rama femenil: Sandra Paola Jiménez Luno, primer lugar; Verónica Consuelo Barranco Benítez, segundo; y tercero, Hilda Escalona Sánchez, de las facultades de Arquitectura, Cultura Física e Ingeniería Química. Mientras que en la rama varonil: Reynaldo García Cerqueda, Donaldo Zamora García y Julio César Olmos Reyes, de Fisioterapia en Teziutlán, Cultura Física y Computación.

Los de Media Superior, 2 kilómetros, rama femenil: Lourdes Rodríguez Vázquez, Itzayana Alcaide Bravo y Paola Verónica Cortez Valceca, de las preparatorias Alfonso Calderón Moreno, Urbana Enrique Cabrera Barroso y 2 de Octubre de 1968; rama varonil: Yahel Alcaide Bravo, Gerardo Adrián Hernández Martínez y Saith Díaz Tesillos, de la Urbana Enrique Cabrera Barroso, Alfonso Calderón Moreno y 2 de Octubre de 1968.

Mientras que en la categoría Trabajadores, 4 kilómetros: Érika Alejandra Tunes Cordero, Miriam Sánchez Donado y Dulce Galindo Paz, del Hospital Universitario, y facultades de Ciencias de la Electrónica y Medicina, respectivamente. En la rama varonil: José Luis Flores Guerrero, Jesús Javier Vázquez Ávila y Gregorio Flores Carrasco, del Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia, Hospital Universitario y Facultad de Ingeniería.

A los primeros tres lugares de cada categoría y rama se les otorgó una medalla conmemorativa de esta carrera universitaria, cuyo propósito es promover la práctica deportiva y de acondicionamiento físico para los universitarios en general.

De acuerdo con la convocatoria, los estudiantes de los niveles medio superior y superior se registraron en sus respectivas unidades académicas, mientras que los administrativos en la Dirección de Deporte y Cultura Física. En esta justa universitaria participaron tres representantes de cada rama por facultad, preparatoria y dependencia administrativa.

En la riqueza arbórea del Jardín Botánico de la BUAP, escenario de la competencia, anidan alrededor de 100 especies de aves. Su colección de 65 especies de encinos -varios amenazados o en peligro de extinción-, de los 169 que hay en el país, es la más importante de México.