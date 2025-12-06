“Tapitas por la educación” busca crear conciencia y evitar que en 2050 haya más plástico que peces en los mares

- Hasta el 30 de enero de 2026 se podrán depositar en los centros de acopio
Desde Puebla
Cada año son arrojados a los mares ocho millones de toneladas de residuos plásticos, que provocan un desequilibrio en la fauna marina; de continuar esta tendencia, en 2050 habrá más plástico que peces. Con la campaña “Tapitas por la educación” se busca generar una conciencia ecológica, para revertir tal situación, informó Mirta Isabel Figueroa Fernández, directora del Centro Universitario de Participación Social (CUPS).
La BUAP -dijo- tiene un claro compromiso con el cuidado del medio ambiente, de ahí el interés de impulsar la citada campaña, cuyo primer objetivo es promover el reciclaje entre los universitarios y la sociedad, mediante la recolección de tapitas de plástico de botellas de agua, refrescos, detergentes, leches, jugos -por citar algunos ejemplos- y evitar que se conviertan en un foco de contaminación.
Explicó que con la recolección de estas tapitas se generarán recursos que beneficiarán con desayunos calientes a cerca de 100 niñas, niños y adolescentes que acuden diariamente a las escuelas comunitarias del CUPS, ubicadas en San Miguel Canoa, Cerro del Marqués y Barranca Honda, del municipio de Puebla.
Mirta Figueroa Fernández recordó que el año pasado, junto con el Reciclatón, se reunieron casi cinco toneladas de residuos plásticos, que representaron recursos por más de 7 mil 650 pesos y evitaron un impacto ecológico de 17.4 toneladas de CO2, que frenó la generación de gases de efecto invernadero en el medio ambiente.
“Este resultado es una muestra del compromiso de la Rectora Lilia Cedillo para sumarse a campañas sustentables que buscan cuidar el medio ambiente”.
La campaña “Tapitas por la educación” -la cual culmina el 30 de enero del próximo año- es un esfuerzo conjunto del CUPS, los universitarios y la sociedad en general.
Centros de acopio:
CUPS
4 Sur 302
Centro
Lunes a viernes
9:00 a 17:00 horas
CU
Av. Del Infante S/N
Ciudad Universitaria BUAP
Lunes a viernes
10:00 a 16:00 horas
Biblioteca Central Universitaria
Av. Del Conocimiento S/N
Lunes a sábado
8:00 a 20:00 horas
Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos
Av. Central S/N
CU
Lunes a viernes
10:00 a 17:00 horas
Salas de Cine de Arte del CCU
Vía Atlixcáyotl 2299
San Andrés Cholula
Lunes a domingo
11:00 a 20:00 horas
Casa del Jubilado
Rio Suchiate 5505
Jardines de San Manuel
Lunes a viernes
9:00 a 16:00 horas
Papelería y regalos Jorge
Priv. Ciprés 9501-2
Ex Hacienda Mayorazgo
Lunes a viernes
10:30 a 20:00 horas
Sábado
10:30 a 19:00 horas
Papelería Paco El Chato
Calle 3 Sur 5751
El Cerrito
Lunes a viernes
8:00 a 17:00 horas
Sábado
8:00 a 14:00 horas
Computación Cholula
Calle 3 Poniente 101-2
Centro
San Pedro Cholula
Lunes a viernes
11:00 a 18:00 horas
