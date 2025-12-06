Recomendaciones para una instalación segura del árbol de navidad

– _Se recomienda mantener lejos de fuentes de calor, verificar el estado de las instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas, usar luces certificadas y extremar precauciones con niñas, niños y mascotas_

Desde Puebla

*Puebla, Pue. a 06 de diciembre de 2025.-* El gobierno de la ciudad exhorta a las y los poblanos a seguir medidas de prevención durante la instalación de sus árboles de navidad, con el objetivo de reducir riesgos de incendios y asegurar celebraciones seguras para todas las familias.

La ubicación del árbol es fundamental, este debe colocarse al menos a un metro de distancia de chimeneas, radiadores, calentadores, velas, cortinas, alfombras u otros objetos inflamables, evitando cualquier fuente de calor que pueda representar peligro. En cuanto al uso de luces y conexiones eléctricas, se recomienda utilizar únicamente series que cuenten con certificación de seguridad (NOM) y verificar que los cables estén en buen estado.

Es importante no sobrecargar contactos eléctricos, conectando un máximo de tres series por enchufe o extensión, evitar instalaciones improvisadas y mantener los cables lejos de superficies húmedas. De igual manera, se recuerda a la ciudadanía apagar todas las luces antes de salir de casa o al ir a dormir.

Para quienes utilicen árboles naturales, se aconseja cortar la base del tronco para mejorar la absorción de agua y mantenerlo hidratado diariamente, evitando que se seque y aumente su inflamabilidad.

Se recomienda también revisar que las luces no se calienten en exceso y reemplazarlas en caso necesario, así como evitar el uso de velas sobre el árbol.

En hogares con niñas, niños o mascotas, es importante colocar el árbol en un lugar seguro y utilizar adornos no peligrosos, como esferas de plástico.

Finalmente, se invita a tomar precauciones durante el transporte del árbol natural, asegurándolo correctamente al vehículo y a mantener el área alrededor del árbol libre de hojas o agujas secas.

En caso de reportes o emergencias, comunicarse a los teléfonos 072 o 911.