Así se revelaron las sedes y horarios de partidos del Mundial 2026

Excelsior

El Mundial de 2026 arrancará el 11 de junio con el partido entre la coanfitriona México y Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Azteca, de acuerdo al sorteo realizado el viernes, mientras que la campeona defensora Argentina debutará ante Argelia.

Sudáfrica se presenta por primera vez desde 2010, cuando empató con México en el partido inaugural del torneo en el que jugó como local pero no alcanzó la fase eliminatoria.

“Me quedo con dos cosas: primero que repetiremos la inauguración del 2010, qué casualidad, y la segunda es la incertidumbre del rival europeo, son rivales muy diversos y no sabemos qué puede pasar”, dijo Javier Aguirre, que también fue el DT del “Tri” en 2010.

Argentina, defensora del título, quedó encuadrada con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J, mientras que la pentacampeona Brasil jugará frente a Marruecos -semifinalista en 2022-, Haití y Escocia por el Grupo C.

“Argelia es una buena selección, con grandes jugadores (…) Austria hizo una gran eliminatoria y es difícil también, y el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado, si llegó por algo será”, dijo el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni.

Los anfitriones Estados Unidos y Canadá se unirán a la fiesta al día siguiente de la inauguración, frente Paraguay y un ganador de la repesca -que podría ser Italia-, respectivamente, en Los Ángeles y Toronto, por el Grupo D y el B.

“Tenemos que prepararnos como si el partido del 12 de junio fuera el último, la última oportunidad, como si fuera la final del Mundial. Esa debe ser nuestra mentalidad”, dijo Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos.

La debutante Curazao, con una población de 150 mil habitantes -lo que la convierte con diferencia en el país más pequeño que ha alcanzado la fase final-, se enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil por el Grupo E.

“Es un sorteo fantástico para Curazao. Jugar el partido inaugural contra una gran potencia futbolística como Alemania es, por supuesto, maravilloso”, dijo Dick Advocaat, DT de Curazao.