Alejandro Armenta reiteró respaldo a Claudia Sheinbaum en el séptimo aniversario de la 4T

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo en el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación.

A través de un video previo al evento masivo de la mandataria federal en la Ciudad de México, Armenta Mier dijo que con apoyo, liderazgo, defensa y fuerza transformadora camina junto a Sheinbaum Pardo.

Aseguró que en Puebla no hay tibiezas y, en conjunto con el gobierno federal, va por la recuperación de la patria.