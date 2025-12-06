‘Nunca voy a traicionar’, grita Sheinbaum ante 600 mil simpatizantes en el Zócalo

Excelsior

Este sábado 6 de diciembre del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a la población al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), para celebrar el aniversario de la Cuarta Transformación.

Los temas relevantes del mensaje de la presidenta de México fueron:

‘No estamos solos’

La mandataria alzó la voz y comenzó la frase… ‘Nos guía la máxima obradorista de que por el bien de todos….’. Ante ello, la gente respondió al grito de: ‘primero los pobres’.

No estamos solos. Nunca voy a traicionar y cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, independiente y soberano. Somos mexicanos convocando a consolidar el renacimiento de México y a no perder, sino al contrario a avivar más la llama de la esperanza”, señaló.

Sheinbaum terminó, al filo de las 12:15 horas, su mensaje:

México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia. Viva la transformación de México. Viva el pueblo de México. Vivan los pueblos originarios. Vivan nuestros hermanos migrantes. Viva México. Viva México. Viva México”.

Mentiras de adversarios

En su mensaje, la presidenta desmintió algunas cosas que se han dicho en redes sociales y a través de una ‘campaña sucia’, como que en México se está acabando la democracia.

Siempre hemos luchado por la democracia y lo seguiremos haciendo, gracias a la transformación hoy existe la revocación de mandato y elecciones libres y limpias para el pueblo de México”.

Dijo que es falsa la represión del gobierno de la que hablan.

Nunca hemos reprimido al pueblo y si alguien se sobrepasa es sancionado”, aseveró.

Otra mentira reciente, dijo, es que no hay libertad de expresión. Falso, aseguró, ‘no hay un solo acto de censura’.

Sobre la relación de funcionarios con el crimen aseguró que es falso y que ahí está como recordatorio García Luna, quien hoy está preso en los Estados Unidos.

Ovación a Sheinbaum

La mandataria federal declaró que hay recursos para destinarlos al pueblo, con honestidad, amor al pueblo y a la patria.

Los asistentes al Zócalo ovacionaron a Claudia Sheinbaum al grito de ‘Presidenta’ por algunos minutos, ante el aplauso de la propia mandataria y los funcionarios presentes.

Mucha presidenta, mucha presidenta”, se escuchaba el grito de los simpatizantes a la 4T.

En tanto, continuaron diciéndole que no está sola.

Qué viva la transformación de la vida pública de México, lo que nos debe quedar claro es que nada de esto sería posible con los gobiernos del pasado neoliberal o con la falsedad del conservadurismo, ellos nunca han creído en los derechos del pueblo de México, nunca han querido al pueblo”, enfatizó la mandataria.

Ley del Agua

La presidenta agradeció a diputados y a senadores la aprobación de la Ley del Agua.

Es algo trascendente, recupera el agua como recurso natural de la nación así como derecho humano al agua y no permite que prevalezca el acaparamiento para el beneficio de unos cuantos”.

Por lo anterior, pidió un aplauso a diputados y senadores, mientras que la gente coreó:

Es un honor estar con Claudia hoy”.

Salud universal, promete

La mandataria mexicana anunció la credencialización de todos los mexicanos al sistema de salud universal. Dijo que con ella, cada mexicano sabrá a qué centro de salud y hospital corresponde su atención.

Vamos a ir digitalizando todos los procesos para que en dos años podamos ir a al ISSSTE, Seguro o IMSS Bienestar, independientemente de la derechohabiencia”, destacó. Estoy segura que lo vamos a lograr, el acceso a la salud es un derecho del pueblo de México, no un privilegio o una mercancía”, aseveró.

Destaca aumento de salario mínimo y finanzas sanas

Sheinbaum refirió que el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos a partir del 1 de enero de 2026, un incremento de 154%. Dijo que tan solo de 2025 a 2026, el incremento será de 13% más de 3 veces por encima de la inflación.

El salario promedio mensual aumento 77% en términos reales, la inflación esta controlada, al cierre de octubre fue de 3.57% y la inversión extranjera directa llegó a récord histórico en el tercer trimestre de 2025”, dijo.

Informó que el peso es una de las monedas más valoradas de todo el mundo y este 2025 se han creado 551 mil empleos formales y el índice de desempleo 2.6%, de los más bajos de todo el planeta.

El modelo económico funciona y da resultados, estamos demostrando que es posible desarrollo con justicia social”, enfatizó.

Retumba ‘No estás sola’ en el Zócalo

La mandataria señaló que los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida publica de México.

Somos mas de 600 mil personas que nos hemos congregado el día de hoy”, aseguró y celebró por la asistencia a la Plaza de la Constitución.

En tanto, dijo que los mexicanos tomaron una gran decisión desde que se decidió votar por Andrés Manuel López Obrador en 2018, pues el país entró en una verdadera democracia ‘donde el gobierno trabaja para todas y para todos, pero especialmente para quien más lo necesita’.

Que se escuche bien, llegamos al gobierno para dar continuidad y profundizar la transformación de la vida pública de México”, refirió.

Inicia mensaje de la presidenta de México

En punto de las 11:15 la presidenta de México inició su mensaje a la población que acudió al evento convocado en el Zócalo capitalino.

En el templete, Sheinbaum está acompañada por diversos funcionarios de su Gabinete y algunos gobernadores afines con el movimiento, como la jefa de gobierno, Clara Brugada, así como Delfina Gómez, del Estado de México (Edomex).

Gracias a todos que tiene repleto el Zócalo y todas las calles aledañas, nos encontramos una vez más donde tantas veces nos hemos concentrado para defender la democracia, las libertades, el petróleo, nuestros recursos naturales, la soberanía y el bienestar de la nación”, inició su mensaje.

Arriba Sheinbaum a la Plaza de la Constitución

Alrededor de las 10:40 horas, Claudia Sheinbaum arribó a la Plaza de la Constitución, en donde ya era esperada por cientos de simpatizantes de Morena, mismos que la recibieron con gritos de ‘Presidenta, presidenta’ y ‘Es un honor estar con Claudia hoy’.

La mandataria capitalina recorrió la plancha para saludar a los militantes del partido que acudieron este día a escuchar su mensaje.

Convocatoria a celebración de la 4T

La mandataria mexicana llamó a participar en la festividad y recordó que “en México el pueblo manda, en México hay gobiernos que son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México” desde que la 4T asumió el poder.

La celebración es a fin de conmemorar los siete años de la llamada Cuarta Transformación, con seis años de Andrés Manuel López Obrador como presidente y el primer año de Sheinbaum al frente del país.

Previo al mensaje de Sheinbaum en el Zócalo, salió el contingente del Ángel de la Independencia con la llamada Marcha del Tigre, convocada por jóvenes simpatizantes de la 4T, en respuesta a la pasadas protestas de la Generación Z.

Respecto a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su mensaje no se trata sobre las manifestaciones sino que para destacar los logros de su gobierno.