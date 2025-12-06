Dos heridos tras accidente entre unidades particulares en la autopista México-Tuxpan

Abelardo Domínguez

Fuerte accidente entre dos vehículos particulares sobre el kilómetro 124 de la autopista México Tuxpan a altura de Acaxochitlán en el tramo Tejocotal – San Alejo con direccion a Tuxpan.

El vehículo de color blanco terminó volcado sobre su lado derecho en la cuneta de la carretera de cuota.