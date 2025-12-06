Dos heridos tras accidente entre unidades particulares en la autopista México-Tuxpan

Abelardo Domínguez
Fuerte accidente entre dos vehículos particulares sobre el kilómetro 124 de la autopista México Tuxpan a altura de Acaxochitlán en el tramo Tejocotal – San Alejo con direccion a Tuxpan.
El vehículo de color blanco terminó volcado sobre su lado derecho en la cuneta de la carretera de cuota.
You may also like
-
Así se revelaron las sedes y horarios de partidos del Mundial 2026
-
El cantante español Manuel Carrasco se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México
-
Yucatecos tendrán autopruebas gratuitas de VIH en aplicación de citas “Grindr”
-
Embajadores de México, EU y Canadá celebran encuentro trilateral; forjan un futuro más prometedor
-
Confirmado: Los 27 clubes que jugarán la Concachampions 2026; hay 6 mexicanos y 9 de la MLS