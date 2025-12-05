Misa y claquetazo por inicio de grabaciones de la telenovela “Somos Familia”

Título provisional del nuevo melodrama producido por Ignacio Sada para TelevisaUnisivion.

Protagonizado por Oka Giner y por David Zepeda.

Por Mino D’Blanc

El miércoles 3 de diciembre el elenco y producción de “Somos Familia”, nombre provisional de la nueva telenovela producida por el experimentado Ignacio Sada para TelevisaUnision y que iniciará transmisiones en el segundo trimestre del entrante año 2026.

Para tan emotivo evento, fue celebrada una misa por parte del sacerdote Pedro Rocha y se llevó a cabo el tradicional claquetazo en el foro 9 de Televisa San Ángel. Estuvieron presentes el productor y los protagonistas del melodrama que son Oka Giner y David Zepeda, así como las actrices y actores Irina Baeva, Alexis Ayala, Leticia Perdigón, Alejandro Ávila, Yolanda Ventura, Alfredo Gatica, Andrés Vázquez, Pierre Angelo, Mimi Morales, Ariana Saavedra, Jaime Maqueo, Paola Hasany, Andreé Graham, Karla Galván, Natalia Álvarez, Lizy Martínez, entre otras y otros.

Ignacio Sada quien aseguró que Somos Familia no es sólo un proyecto profesional, sino un camino compartido entre todos. “Esto es una suma de esfuerzos y corazones que hoy se unen con un mismo propósito. Estamos muy agradecidos de poder iniciar hoy esta nueva aventura”, puntualizó.

“Somos Familia” narra la historia de Verónica Arellano, mujer que siendo joven da a luz a una niña, pero sus padres la obligan a darla en adopción. Marcada por ese trágico hecho, Verónica se convierte en periodista para investigar y encontrar a su hija.