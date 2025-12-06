Staff/RG

La inauguración de la exposición se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre a las 12:00 horas en la Galería José Jayme de la Secretaría de Cultura.

La Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado invita a la inauguración de la exposición “Nacimientos: Arte y Tradición Popular”, de la artista Magdalena Regil de Ramos, que se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre a las 12:00 horas en la Galería José Jayme de la propia Secretaría. La actividad es de entrada libre, con el propósito de acercar al público a una de las tradiciones más significativas de la temporada.

Esta exposición reúne más de 107 nacimientos, presentados gracias al apoyo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Cultura y su Programa Estatal de Descentralización de las Actividades Culturales y Fortalecimiento de las Artes en el Estado. La muestra incluye piezas de escultura, arte popular y cerámica, ofreciendo un recorrido diverso y lleno de sensibilidad artística.

Magdalena Regil de Ramos ha reunido esta colección durante más de 24 años, integrando nacimientos en pequeño formato y miniatura provenientes de diferentes regiones de México y del mundo. Las piezas destacan por la variedad de materiales empleados, como cristal, barro, madera, vitral, y técnicas pictóricas aplicadas sobre distintos soportes, entre ellos un biombo de tres secciones. Cada obra refleja el cuidado y la dedicación por preservar una tradición que ha trascendido generaciones.

La exposición también presenta nacimientos en miniatura resguardados en alhajeros, dentro de conchas de mar o en formatos poco convencionales, con procedencias que incluyen países de Sudamérica, Rusia y otros rincones del mundo. Esta diversidad confirma que el nacimiento es una tradición universal, capaz de unir expresiones culturales muy distintas a través del arte. La Secretaría de Cultura hace una invitación abierta para disfrutar de esta muestra única y celebrar la riqueza de nuestras tradiciones.