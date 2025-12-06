Raymix estrena su electrocumbia “No fui yo”

Staff/RG

Con su inconfundible propuesta electrónica fusionada con ritmos latinos, Raymix estrena “No Fui Yo”, una electrocumbia que, aunque llena de energía, narra la vulnerabilidad y el dolor tras una ruptura amorosa. Con una letra directa que expone la cruda realidad del amor no correspondido, “Solo fui uno más en tu lista de amores y ya, en cambio tú, eres tú mi proyecto de vida”, el artista logra una conexión inmediata con quienes han sufrido por la persona equivocada.

Este lanzamiento llega en un momento en el que el músico, compositor y productor se mantiene más cercano que nunca a su público, compartiendo experiencias personales en redes sociales. La reacción no se hizo esperar: la audiencia expresó un fuerte apoyo tras escuchar el adelanto de “No Fui Yo”, confirmando la expectativa por lo nuevo de Raymix.

El fenómeno Raymix continúa creciendo

Su impacto en la música latina se fortalece con impresionantes cifras:

• Más de 2 mil 844 millones de streams en plataformas digitales

• Más de 944 millones de views del video de “Oye Mujer” en YouTube

Certificaciones recientes

México:

2 Platinos + Oro por el álbum “Oye Mujer”

2 Diamantes y 2 Platinos por el sencillo “Oye mujer”

Estados Unidos:

8 Platinos por el álbum “Oye Mujer”

5 Diamantes + 3 Platinos por el sencillo “Oye mujer”

Con “No Fui Yo”, Raymix demuestra una vez más su habilidad para transformar sentimientos universales en canciones que trascienden fronteras, consolidándose como el máximo exponente de la electrocumbia moderna.