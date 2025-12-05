“La celda de los milagros”: la película más significativa y emotiva de la temporada navideña

Estreno en las salas de cine a nivel nacional el jueves 25 de diciembre.

Protagonizada por Omar Chaparro una de las interpretaciones más emotivas de su trayectoria.

Por Mino D’Blanc

El jueves 25 de diciembre del presente año se estrena a nivel nacional la película “La celda de los milagros”, protagonizada por Omar Chaparro, quien realiza con una sensibilidad inesperada y poderosa una de las interpretaciones más emotivas de su trayectoria

Este estreno es un “conmovedor regalo cinematográfico” para el público mexicano. Propone al espectador un viaje emocional hacia los rincones más oscuros y luminosos del espíritu humano.

La dirección de “La celda de los milagros” es de Ana Lorena Pérez Ríos (“Como agua para chocolate”). El guion es de Patricio Saiz. .

La trama se adentra en la historia de Héctor –interpretado por Omar Chaparro-, quien es un hombre con una condición neurológica que se destaca por ser un padre ejemplar. Debido a una confusión, será acusado injustamente de un crimen que él no cometió, pero que querrán que lo pague con su propia vida. Dentro de la cárcel, su carisma y su bondad le ayudarán a ganarse el cariño de sus compañeros de celda que velarán por él, en lo que buscan manera de lograr que salga de la cárcel y pueda reunirse con su hija Alma nuevamente.

El personaje precisamente de la hija lo interpreta Mariana Calderón quien es una niña con una mirada que ilumina hasta los espacios más oscuros.

En el reparto figuran actrices y actores que aportan con su talento y sensibilidad fuerza, humanidad y matices en cada escena, en cada rincón de la historia. Gustavo Sánchez Parra (“Amores perros”) como El Tigre; Natalia Reyes Reyes (“Terminator Dark Fate”) como la maestra Ingrid; Sofía Álvarez (“El Diario”) como Yadira; Arturo Ríos (“La casa de las flores”) como Iván; Marco Treviño (“Pancho Villa: El centauro del norte”) como el director Navarro, Biassini Segura (“Medusa”) como Pedro, entre otras y otros histriones.

Una mirada desde la dirección, para Ana Lorena Perez Ríos, “La celda de los milagros” es ante todo una historia de inocencia y de fe “Es mirar el mundo con los ojos de un niño, sin prejuicios. Es una historia de amor entre padre e hija: un lazo transparente y poderoso que atraviesa la oscuridad. Un recordatorio de que incluso en los lugares más devastados, la luz puede abrirse paso, puntualizó la directora.

El equipo creativo de “La celda de los milagros” está integrado por Jonny Torres (“La vorágine”) en el diseño de producción y Paulo Pérez (“Cien años de soledad”) en la dirección de fotografía. Con su mirada conjunta ambos construyen un universo visual donde la crudeza de una cárcel clandestina convive con la ternura de un lazo inquebrantable entre padre e hija.

Esta película es impulsada por Secuoya Studios y Blac Sheep Productions en coproducción con The42Film, Rocks&Ruz, Angostura y N&L Film. Los productores son Raúl Berdonés, Pablo Jimeno, Alberto Müffelman (“El diario”) y Juan Mayne. Los productores ejecutivos son Mónica Aguirre (“La reina del sur”), Paula P. Manzanedo (“Dive”), Daniel Hernández, Julieta Luján (“Iconoclastas”), Miguel Ruz, Jordi Roca (“Nowhere”) y Jeff Glaser (“Narcos”).

Juntos han consolidado una colaboración internacional que da vida a una película profundamente mexicana en esencia y latinoamericana por su vocación, construyendo un puente creativo que potencia la fuerza emocional y la ambición narrativa del proyecto.

Y es que es una producción construida entre culturas. Fue rodada en diversas locaciones de Colombia en Bogotá, Bojacá, Cajicá, Zipacón y Guasca. La cinta recrea con minuciosidad la atmósfera de un pequeño pueblo en el sur de México.

Cabe mencionar que más de 350 personas participaron diariamente en este rodaje que combinó complejidad técnica con una fuerte visión artística.

El equipo de arte cuidó desde la selección de extras hasta los vestuarios y los vehículos.

Los extras durante las largas jornadas en la cárcel aportaron naturalidad y momentos de vida genuina, incluso partidos de fútbol que terminaron integrándose al metraje.

Con su mezcla de dureza y ternura, injusticia y esperanza, “La celda de los milagros” invita al espectador a reflexionar el poder transformador del amor y la capacidad humana de resistir.

“La celda de los milagros” distribuida por Cinépolis Distribución se convierte en la apuesta más emotiva y significativa de la temporada. Una Navidad para creer de nuevo.