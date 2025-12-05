El cantante español Manuel Carrasco se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México

Con su Tour Salvaje quiere sorprender a propios y extraños el martes 3 de febrero de 2026 a las 20:30 horas en tan emblemático escenario.

Por Mino D’Blanc

Manuel Carrasco se presentará por primera vez en el icónico Auditorio Nacional en la Ciudad de México el martes 3 de febrero a las 20:30 horas del año que está por comenzar. El espectáculo que ofrecerá es su Tour Salvaje.

El reconocido cantante y compositor español regresa a nuestro país para ofrecer en tan importante escenario, que es uno de los recintos más importantes del continente americano, un concierto que marca sin duda alguna un nuevo paso como artista y el público mexicano.

Hay que recordar que en México ha tenido presentaciones históricas como la del Teatro Metropólitan también en la capital de la república o la de su participación en el festival Tecate Emblema en el año 2023.

El artista llega a México en un momento clave en su carrera. Hay que recordar que este año 2025 que está por concluir, protagonizó uno de los conciertos más emblemáticos en la música española al reunir a más de 65,000 personas en el Estadio Santiago Bernabeú en Madrid, una noche histórica para él y para sus fans ibéricos que confirmó su consolidación como uno de los artistas más importantes del pop en español.

Con esa misma entrega, energía, pasión y talento, el cantautor prepara un espectáculo cuidadosamente diseñado para el público de México, en el que incluirá en el repertorio sus temas más representativos y canciones de su etapa más reciente, con una producción con la que busca combinar cercanía, emoción y una puesta en escena a la altura de tan importante recinto.

Para todo sus fans que lo han acompañado en sus anteriores visitas y para el público que vivirá su concierto por primera vez, esta será una oportunidad de ver a Manuel Carrasco en un formato más amplio y ambicioso.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Superboletos a través del link https://www.superboletos.com/landing-evento/rOmqWoOq76KLBmp2xyMyZg, en taquillas del Auditorio Nacional y puntos de venta autorizados por la boletera.