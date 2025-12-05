Yucatecos tendrán autopruebas gratuitas de VIH en aplicación de citas “Grindr”

Staff/RG

La iniciativa se desplegará como prueba piloto en Mérida, Tizimín y Valladolid

Mérida, Yucatán, 5 de diciembre de 2025. – Con el objetivo de incrementar el diagnóstico de VIH en Yucatán, se presentó la iniciativa de prevención de VIH para las personas usuarias de la aplicación de citas “Grindr” en las ciudades de Mérida, Tizimín y Valladolid.

En conferencia de prensa, la doctora Alicia Piñeirua, presidenta del Secretariado del Consorcio de Investigación en Salud (CISIDAT), expuso que se trata de un proyecto piloto que ya está desplegado tanto en Jalisco (Guadalajara y Puerto Vallarta), como en Yucatán, para las personas usuarias de la aplicación “Grindr”.

Los residentes en ambos estados podrán registrarse y solicitar de manera gratuita una autoprueba de VIH que podrán adquirir en el centro comunitario aliado más cercano o recibirla en el domicilio de su preferencia.

“La disponibilidad total para las dos entidades federativas será de 5 mil unidades, mismas que se entregarán gratuitamente hasta agotar existencias o que transcurran 6 meses, a cuyo término entregaremos los resultados a las autoridades sanitarias”, aseguró.

“En cada paquete –cerrado y discreto–, las personas recibirán una autoprueba de tercera generación –aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) –, acompañada por condones, materiales informativos y un cupón foliado para ser presentado en las instituciones de salud pública”.

La doctora Piñeirua Menéndez apuntó que “gracias a nuestra alianza con la Fundación México Vivo, las personas también podrán acceder a la plataforma PARESS, con un chat disponible 24/7 para obtener consejería a distancia, impartida por personas expertas, así como servicios de acompañamiento como consejería en los centros comunitarios y videos informativos dentro de la página web”.

Todas las personas usuarias de “Grindr” –mayores de 18 años, residentes de cualquier municipio del estado–, pueden ingresar desde la aplicación hacia la página https://vinculoseguro.org/autoprueba donde podrán encontrar mayor información para registrarse y solicitar su autoprueba.

En Tizimín, las personas podrán llamar al teléfono: 999 435 6436. En la ciudad de Mérida, las personas podrán solicitar su autoprueba en dos puntos de recolección, a saber:

Wellness Center Mérida, ubicado en calle 50, esquina con calle 67, Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. Tel. 999 461 2709

Hospital Agustín O’Horán, ubicado en Av. Itzáes s/n, esquina con Av. Canek, Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. Tel. 999 461 2709