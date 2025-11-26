Murió hombre de infarto fulminante en Venustiano Carranza

Desde Puebla
Adulto mayor murió de infarto fulminante en el municipio Venustiano Carranza, Sierra Norte de Puebla.
Hace algunos minutos, en calle Olimpia y Aquiles Serdán, de Villa Lázaro Cárdenas, La Uno.
El occiso fue identificado como Pedro Santos García, alias Don güero.
You may also like
-
Presidente del Concejo de Ahuazotepec entregó cheque sin fondos a ex trabajador despedido
-
Rectora Lilia Cedillo inaugura unidades de Endoscopía, Hemodiálisis y Hemodinamia y Cirugía Mayor del HU
-
Capturan al presunto responsable de matanza en antro La Coss
-
Asaltó con cuchillo tienda, pero fue detenido por la policía en San Jerónimo Caleras
-
En la última sesión del año, llama la Rectora Lilia Cedillo al compromiso y al trabajo conjunto