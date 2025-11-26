Salud Slider Principal

Murió hombre de infarto fulminante en Venustiano Carranza

By Redaccion2 / 26 noviembre, 2025

Desde Puebla

Adulto mayor murió de infarto fulminante en el municipio Venustiano Carranza, Sierra Norte de Puebla.

Hace algunos minutos, en calle Olimpia y Aquiles Serdán, de Villa Lázaro Cárdenas, La Uno.

El occiso fue identificado como Pedro Santos García, alias Don güero.

You may also like

Categorías