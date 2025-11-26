Presidente del Concejo de Ahuazotepec entregó cheque sin fondos a ex trabajador despedido

Al conductor del carro recolector de basura despedido no se le pagaron más de 10 años de servicio

Quedó en evidencia que al humilde trabajador se le violaron sus derechos laborales

Desde Puebla

Ahuazotepec, Puebla. – El presidente del Concejo Municipal, José Luis Cuevas Galindo, entregó un cheque probablemente sin fondos a Blas Muñoz, conductor del camión recolector de basura dado de baja en la administración morenista.

Resulta que el cheque que con bombos y platillos le entregó José Luis Cuevas Galindo a Blas Muñoz, como presunto pago de tres meses de sueldo y aguinaldo fue rechazado en el banco.

Se espera que mañana a las 9 de la mañana regrese a la presidencia municipal, para que se lo repongan y pueda cobrarlo.

Y aunque la administración del Concejo Municipal, en un comunicado a la ciudadanía, informó:

COMUNICADO A LA CIUDADANÍA

“El Honorable Concejo Municipal de Ahuazotepec informa que el trabajador mencionado en recientes publicaciones fue atendido y acompañado por personal de la Unidad de Recursos Humanos, garantizando en todo momento el respeto pleno a sus derechos.

Como parte de este proceso, se realizó el pago correspondiente a sus haberes, conforme a la normativa aplicable y dentro de un marco de diálogo, claridad y respeto”.

Al conductor del carro recolector de basura no se le pagaron sus más de 10 años de servicio en el ayuntamiento de Ahuazotepec, queda en evidencia que al humilde trabajador se le violan sus derechos laborales en una administración morenista.