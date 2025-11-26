Rinde Lupita Fernández su primer informe de labores al frente del DIF Municipal de San Pedro Cholula

*- Destaca acciones y apoyos en beneficio de las familias cholultecas*

Desde Puebla

*26 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el compromiso de informar a las y los cholultecas sobre los programas y apoyos impulsados durante el último año, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mtra. Lupita Fernández, rindió su primer informe de labores al frente de la institución encargada del desarrollo y bienestar de las familias.

Durante su mensaje, reconoció y agradeció a la presidenta municipal y al cuerpo de regidores por el trabajo conjunto que ha permitido fortalecer las acciones del DIF Municipal en favor de todos los sectores sociales, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo así a reducir la brecha social en San Pedro Cholula.

Asimismo, destacó la coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, y con el Sistema DIF Estatal, presidido por Ceci Arellano, ante quienes se han gestionado apoyos como despensas, equipamiento para desayunadores y aparatos funcionales, mismos que se entregan de manera directa a las y los cholultecas.

Entre los programas impulsados, resaltó “Abrigando Cholula”, mediante el cual se entregaron 4 mil 250 chamarras a adultos mayores de la cabecera municipal y juntas auxiliares; así como el programa “Amoxtli”, con 4 mil 300 mochilas y kits escolares entregados a niñas y niños de preescolar y CAIC’s.

También informó sobre la entrega de 7 mil 500 apoyos alimentarios a grupos prioritarios como adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en lactancia. Además, 500 mujeres fueron beneficiadas a través del programa “Mujeres Heroínas”, que otorgó tres apoyos bimestrales a cada una.

En cuanto a la Casa del Abue, destacó que actualmente cuenta con 459 asistentes, quienes reciben talleres gratuitos y alimentos dignos. A ello se suman la entrega de 86 aparatos funcionales, los mil 800 servicios otorgados por el Centro de Rehabilitación Integral y las mil 250 asesorías jurídicas y terapias psicológicas brindadas en el último año.

Finalmente, agradeció al equipo del DIF Municipal por acompañarla en esta labor y reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones y programas que fortalezcan el desarrollo y bienestar de las familias cholultecas.