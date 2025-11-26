Aumentan los muertos por devastador incendio en complejo residencial de Hong Kong

EXCELSIOR

Un incendio que arrasa un inmenso complejo residencial de Hong Kong dejó al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos, indicaron este jueves las autoridades, al tiempo que la policía dijo haber detenido a tres sospechosos.

El incendio, el peor siniestro registrado en varias décadas en la ciudad, comenzó en la tarde del miércoles y seguía ardiendo el jueves en esta megaurbe muy densamente poblada.

Las llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, que estaba en reparación.

Las autoridades detuvieron a tres hombres sospechosos de homicidio involuntario, informó la policía, que no dio más detalles pero prometió una rueda de prensa para más tarde.

Los bomberos de la ciudad indicaron el jueves por la mañana que al menos 44 personas murieron por el fuego y que cientos siguen desaparecidas. Un balance anterior daba cuenta de 36 muertos y 279 desaparecidos.