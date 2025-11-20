En 2024, el sector de la cultura contribuyó con 2.8% del total de la economía

Staff/RG

El sector de la cultura contribuyó con un monto de 865 682 millones de pesos al PIB, del total de la economía.

En precios constantes, este sector creció 1.2 % respecto a 2023.

Las actividades económicas del sector de la cultura generaron 1 430 528 puestos de trabajo, lo que representó 3.5 % del total de la economía.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la actualización de la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) 2024. Estos integran el panorama sobre la dimensión, evolución y composición del sector cultural en México.

Para la elaboración de la CSCM se consideraron lineamientos y estándares estadísticos internacionales. Estos permiten valorar tanto los bienes y servicios que se producen en el mercado —y que tienen relación con la cultura— como las actividades que se generan desde los hogares y la respectiva gestión pública.

En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la cultura reportó un monto de 865 682 millones de pesos. Esto significó una contribución de 2.8 % al PIB del total de la economía.

