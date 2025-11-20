Staff/RG
- El sector de la cultura contribuyó con un monto de 865 682 millones de pesos al PIB, del total de la economía.
- En precios constantes, este sector creció 1.2 % respecto a 2023.
- Las actividades económicas del sector de la cultura generaron 1 430 528 puestos de trabajo, lo que representó 3.5 % del total de la economía.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la actualización de la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) 2024. Estos integran el panorama sobre la dimensión, evolución y composición del sector cultural en México.
Para la elaboración de la CSCM se consideraron lineamientos y estándares estadísticos internacionales. Estos permiten valorar tanto los bienes y servicios que se producen en el mercado —y que tienen relación con la cultura— como las actividades que se generan desde los hogares y la respectiva gestión pública.
En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la cultura reportó un monto de 865 682 millones de pesos. Esto significó una contribución de 2.8 % al PIB del total de la economía.
En 2024, el sector de la cultura contribuyó con 2.8% del total de la economía
You may also like
-
Grupo Cañaveral De Humberto Pabón lidera el chart popular de Monitor Latino México con “Echarme al olvido” en su versión con La Joaqui
-
“La conocí (6:06 AM)” es el nuevo sencillo de Dan García
-
Enciende la Rectora Lilia Cedillo el Árbol de Navidad en el área de la Salud
-
Este viernes iniciará la villa iluminada Atlixco 2025
-
Video: Casi linchan a dos presuntos ladrones en Tecamachalco