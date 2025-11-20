Temporada 2025, termina en el Aquiles Speedway Park con el “Gran Premio Autopartes 59”

Staff/RG

Este 23 de noviembre se dará el último reto del “Campeonato Pinturas PPG”, cerrando la temporada 2025 con el nombrado “Gran Premio Autopartes 59”, inundando de adrenalina a la pista de arcilla más importante de nuestro país, el Aquiles Speedway Park”.

Todo está listo para vivir una final espectacular en el Aquiles Speedway Park, con cada una de sus categorías encontrando a sus nuevos campeones para bajar las cortinas de una campaña que se llenó de buenos momentos para ponerle un año más, como la pista más importante de su tipo en México.

Aarón Córdoba llega a esta última fecha como campeón absoluto de la categoría Modificada con su auto #7, luego de sumar 62 puntos que lo colocan de forma definitiva en la cima del campeonato. Para esta carrera, el #8 del Shamrock Racing será manejado por Keko Pérez —en sustitución de Humberto Pérez— equipo que buscará cerrar la temporada con un resultado destacado.

En la categoría Libre, el campeonato está al rojo vivo, solo dos pts. separan al #7 de Aarón Córdoba y al 97 de Jorge Balderrama, decidiéndose todo en esta última carrera que nos dejará ver al gran vencedor de este 2025.

La Estándar V8 tiene en Rubén Alvarado a su indiscutible puntero con 45 pts. en el #38; sin embargo, la batalla detrás de él luce sumamente interesante entre el #F21 de Filiberto Guerra con 37 pts. y los 35 pts. de Óscar Carrasco en el #555, dejando en el aire un emocionante encuentro para este asalto.

Jovan Alvarado sellará un 2025 importante, en el cual ha dominado a placer la categoría Novatos V8, teniendo amarrado el título a su favor, gracias a los 60 puntos conseguidos a lo largo de estos meses, estando Daniel Calzadillas, Miguel Tarango y Fidel Carrasco en la batalla por el subcampeonato, teniendo 28, 29 y 26 puntos respectivamente.

José Olazarán querrá dar sentencia a la categoría Vintage en su #221, 42 puntos que le ponen apenas por delante de Orlando García en el #23 con 38 unidades, dejando todo para esta competencia final.

Manuel Pérez Jr. se muestra sólido al frente de la Pony Expertos al acumular 56 pts., mientras en la Pony Novatos, César Figueroa hace lo propio con el #B02 y 47 unidades.

Es así como el “Campeonato Pinturas PPG”, llega esta 23 de noviembre a su cierre de temporada con el “Gran Premio Autopartes 59” en el Aquiles Speedway Park, abriendo sus puertas a partir de las 9 am, para dar inicio a la emoción en punto de las 12 pm.