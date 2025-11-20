Acuerdos entre SEP y Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”

Staff/RG

Será adquirido un autobús que servirá para el traslado de la comunidad estudiantil y se reorientarán recursos para capacitación docente.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Educación del Estado de Puebla informa que, como resultado del diálogo abierto y respetuoso con el Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo”, y funcionarios de la dependencia se lograron los siguientes acuerdos:

La Secretaría adquirirá un autobús que servirá para el traslado de la comunidad estudiantil a las actividades académicas determinadas en pro de su desarrollo profesional; solicitarán al Comité Administrador Poblano Para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), la validación del proyecto de construcción de la techumbre del área de las gradas, en la zona deportiva de la institución; y la dependencia reorientará recursos destinados a esa casa de estudios, para capacitar y apoyar en la profesionalización de las y los docentes de la institución.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado da respuesta a las políticas educativas federal y estatal basadas en igualdad y democracia; la Secretaría refrenda su compromiso de atender y respaldar a la comunidad educativa, así como de garantizar el derecho a la educación en un ambiente de paz, seguridad y legalidad.