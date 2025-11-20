Banda El Recodo De Cruz Lizárraga arranca exitosamente su gira por Europa

Staff/RG

‘La Madre de todas las Bandas’, ya está en Europa!! Y arranca por todo lo alto con el primer concierto en el viejo continente. La primera parada fue Róterdam, Países Bajos y en donde el público se dejó llevar por las notas de la banda sinaloense.

BANDA EL RECODO llegó hace apenas unos días al continente europeo, para preparar todo lo necesario para llevar a cabo la serie de conciertos que tienen confirmados esta semana en el viejo continente.

El LantarenVenster, fue el recinto que recibió a BANDA EL RECODO en su debut en esta ciudad. Ahí se dio cita un eufórico público que bailó y cantó con la banda, convirtiendo la noche un momento mágico, llena de emociones y con un ambiente sin igual repleto de energía y pasión. La visita de Dennis te Kloese exfutbolista y directivo neerlandés, fue una gran sorpresa y el intercambio de jerséis con la banda es un recuerdo que seguramente quedará para siempre.

Róterdam, vibró con el exitoso repertorio que EL RECODO interpretó, moviendo las fibras más sensibles con las exquisitas baladas, y poniendo a bailar y cantar con las rancheras y cumbias, cumpliendo de esta forma el sueño de Don Cruz Lizárraga de llevar a cada rincón del mundo la música de Banda.

“Te presumo”, “La mejor de todas”, “Y llegaste tú”, “Que te ruegue quien te quiera”, “La quebradora” y “Sólo tú” su nuevo sencillo, entre muchos éxitos más, fueron tan sólo algunos de los temas que se tocaron esa noche y que recorrerán el resto de las ciudades como: Milán, Italia (hoy 19 de noviembre) ciudad en donde ya están presentes y donde tuvieron oportunidad de ser recibidos por el embajador de México en Italia Genaro Lozano, quien les abrió las puertas de las instalaciones de la Embajada dándoles un recorrido y mostrándoles el increíble arte que resguardan.

Después del día de hoy, EL RECODO recorrerá Ámsterdam, NLD (20 de noviembre), Madrid, España (21 de noviembre), Berlín, Alemania (23 de noviembre), Barcelona, España (25 de noviembre) y París, Francia (26 de noviembre) en una gira que de inicio ya ha arrancado de una manera espectacular!